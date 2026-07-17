Полицейские ищут очевидцев наезда на 78-летнюю пенсионерку в Приморье Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнереченске Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельного ДТП, которое произошло 17 апреля. Водитель автомобиля Mitsubishi L200 сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером в районе дома № 86 на улице Ленина 78-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по зебре. Несмотря на то что у женщины было полное преимущество, 56-летний водитель не уступил ей дорогу и совершил наезд. Горожанка получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице.

«Госавтоинспекция просит всех, кто стал очевидцем этого происшествия или располагает какой-либо информацией, оказать содействие в установлении обстоятельств», – обратились к местным жителям в УМВД России по Приморскому краю.

Связаться с правоохранительными органами можно по телефонам: 8 (42356) 25-2-73 и 8 (953) 217-40-07. Также свидетели могут обратиться лично в отдел полиции на улице Дальнереченской, 60. Стражи порядка гарантируют полную конфиденциальность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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