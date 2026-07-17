Овощи и фрукты подешевели в июне на полках магазинов в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В июне 2026 года цены на товары в Приморском крае выросли на 0,8% по сравнению с маем. По данным Росстата, показатель оказался чуть ниже среднероссийского (0,9%). Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В июне в крае подешевела плодоовощная продукция, хотя в целом по стране цены на нее росли. Как объяснили экономисты, это связано с расширением предложения: в регион увеличились объемы импортных поставок овощей и фруктов. Кроме того, на Дальнем Востоке сильнее обычного подешевели подержанные автомобили из-за роста ввоза машин из стран Азии.

При этом некоторые категории товаров, наоборот, ударили по кошельку сильнее. Например, молочная продукция в Приморье подорожала, в отличие от общероссийской тенденции к снижению.

«Среди причин – рост затрат приморских предприятий на логистику, в том числе из-за увеличения тарифов на железнодорожные перевозки», – рассказал главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

В целом годовая инфляция в Приморье по итогам июня составила 7,2%, тогда как в среднем по России она держится на уровне 6,0%. В Центробанке заверили, что продолжат проводить политику, направленную на снижение этих показателей.

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