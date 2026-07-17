Вышла в лес с ведром и не вернулась: вторые сутки ищут пропавшую женщину в Кузбассе

Поиски пропавшей в лесу женщины продолжаются в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариинском округе вторые сутки ищут пропавшую женщину. 67-летняя Любовь Пригуменко вышла из дома в деревне Мальковка и отправилась в лес, после чего бесследно исчезла. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Родственники забили тревогу, так как пенсионерка ушла еще 15 июля и с тех пор перестала выходить на связь. К ее поискам подключились добровольцы. По их данным, рост женщины составляет 164 сантиметра, у нее нормальное телосложение и светло-русые волосы.

«Пенсионерка взяла с собой черное ведро, надела зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги и белый платок», – рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как сообщает «Сiбдепо», это не первый подобный случай за это лето. В регионе уже больше двух недель продолжаются поиски мужчины из Междуреченска. Спасатели прочесали все тропы и просеки возле поселка, однако так и не смогли выйти на его след, поэтому к делу подключились полицейские.

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