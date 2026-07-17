В Дальнегорске мужчина получил 9,5 года колонии за смертельное избиение знакомой

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Дальнегорске вынес приговор местному жителю, который в ходе ссоры насмерть забил свою знакомую. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, и отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев.

Трагедия произошла в феврале 2024 года в одной из квартир на улице Менделеева. Подсудимый поссорился с 45-летней женщиной, с которой состоял в близких отношениях. В ходе конфликта он нанес ей не менее 38 ударов руками, ногами и пластиковой канистрой по голове, телу и конечностям. Полученные травмы оказались смертельными.

Дело рассматривала коллегия присяжных заседателей. Государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства, которые убедили присяжных в виновности подсудимого.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 4 статьи 111 УК РФ и назначил наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.