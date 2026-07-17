Сезон любительского лова тихоокеанских лососей продолжается на Камчатке

Главной точкой притяжения для тех, кто охотится за чавычей, остается река Большая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке продолжается сезон любительской ловли тихоокеанских лососей. Только на трех самых востребованных реках – Большой, Паратунке и Аваче – рыбаки оформили уже более 13,4 тысячи путевок.

Главной точкой притяжения для тех, кто охотится за чавычей, остается река Большая. Сезон добычи западнокамчатской чавычи там фактически завершается: разрешенный объем вылова освоен на 90 процентов.

На двух других популярных реках – Паратунке и Аваче – разрешено ловить кету и горбушу. При этом суточные нормы четко прописаны: за день можно взять не больше одной чавычи, до десяти штук кеты, пяти экземпляров нерки и кижуча, трех симы и до 20 хвостов горбуши.

Где именно находятся рыболовные участки и в каких точках продают путевки, можно узнать на странице Министерства рыбного хозяйства Камчатского края на официальном сайте регионального правительства. Информация там регулярно обновляется.

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