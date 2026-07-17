Владивосток и Суйфэньхэ связал новый поезд

Спрос на маршрут обещает быть высоким. Фото: мэрия Владивостока

Из Владивостока в китайский Суйфэньхэ отправился первый состав нового международного маршрута. Поезд будет возить туристов по заявкам туроператоров. Популярности рейсу добавляет безвизовый режим с Китаем, действующий с сентября прошлого года.

Торжественная церемония прошла в Приморской столице. На запуске присутствовали руководители Дальневосточной железной дороги, представители краевого правительства и сотрудники генконсульства КНР во Владивостоке.

Поезд сформирован из четырёх вагонов и рассчитан на 180 пассажиров. График движения составили так, что рейсы назначают под конкретные группы – перевозка работает по системе чартерных заявок от туристических компаний.

Спрос на маршрут обещает быть высоким. С сентября 2025 года граждане России могут въезжать в КНР без виз, что заметно упрощает поездки. Новый состав дает возможность добраться до соседней страны напрямую, без пересадок.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.