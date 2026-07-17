На Камчатке следователи проверяют детский лагерь после травмы ребенка

Сейчас следователи регионального управления СК опрашивают очевидцев Фото: Валерий ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке возбудили доследственную проверку в отношении детского оздоровительного лагеря «Металлист». Причиной стала ссора между двумя подростками, в ходе которой пострадал 12-летний ребенок. Правоохранители выясняют, насколько безопасными были условия пребывания детей в учреждении.

Инцидент произошел 11 июля 2026 года. Два мальчика, приехавших в лагерь на отдых, не поделили что-то между собой, и конфликт перерос в драку. В результате один из них – 12-летний ребенок – получил травмы.

Сейчас следователи регионального управления СК опрашивают очевидцев, изучают документы лагеря и проверяют, как персонал исполнял свои обязанности. Особое внимание уделят тому, соблюдались ли правила, которые должны защищать детей от подобных происшествий.

Параллельно специалисты дадут юридическую оценку действиям всех участников драки. Окончательное решение – будет ли возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – примут по итогам всей проверки.

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