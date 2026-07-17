В Приморье 18 июля ожидается жара до +34 градусов

Погоду в Приморском крае определит высотная ложбина Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля погоду в Приморском крае определит высотная ложбина. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах утром возможен туман. Ветер будет слабым или умеренным. Ночью столбики термометров покажут +13, +18, на южном побережье – до +22. Днем воздух прогреется до +29, +34, на побережье будет прохладнее – до +22, +27.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность. Ночью осадков почти не будет, а вечером возможен небольшой дождь. Утром в городе местами туман. Ветер юго-восточный, умеренный, но после полудня усилится до сильного. Температура ночью ожидается до +19, +21, днем – до +23, +25.

В Уссурийске также переменная облачность, ночью без осадков, к концу дня не исключен небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Ночью +18, +20, днем +27, +29.

В Находке – переменная облачность, ночью сухо, ближе к вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер слабый или умеренный. Температура ночью +19, +21, днем – от +25 до +37.

Температура воды: в Амурском заливе – до +23, в районе Находки – до +20, в заливе Посьета – до +25.

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