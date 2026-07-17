Бастрыкин потребовал доклад о разрушающемся доме на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела об аварийном доме в Петропавловске-Камчатском. Из-за сырости и плесени людям приходится съезжать из своих квартир. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители дома на улице Рябиковской записали публичное обращение к главе СКР. В социальных сетях они пожаловались на осыпающийся фасад, разрушающийся фундамент, затопленный подвал и дырявую крышу. Из-за бездействия управляющей компании в квартирах царит антисанитария, поэтому людям приходится снимать другое жилье. При этом жалобы в уполномоченные органы не приносят результата, а расселение аварийного дома запланировано лишь на 2029 год.

«Председатель дал поручение руководителю следственного управления представить доклад о ходе расследования, по доводам обращения и мерах, принятых в защиту граждан», – рассказали в Следственном комитете России.

Следователи завели уголовное дело по факту нарушения прав жильцов. Сейчас они разбираются в ситуации и выясняют, кто именно несет ответственность за содержание здания и затягивание сроков расселения.

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