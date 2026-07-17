Следователи завели уголовное дело на пустившую детей за руль женщину на Чукотке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке местная жительница пустила за руль автомобиля малолетних детей. Поездка по селу Новое Чаплино закончилась опрокидыванием машины. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила покататься по окрестностям. Несмотря на то что ее сын и его друг в силу возраста не имели никаких навыков вождения и прав, она предложила ребятам по очереди вести автомобиль.

За рулем находился друг сына. Малолетний водитель сильно превысил безопасную скорость и потерял контроль над машиной, которая съехала с проезжей части и перевернулась. При аварии один из ребят получил травмы средней степени тяжести.

«Заведено уголовное дело в отношении жительницы села Новое Чаплино. Она подозревается в вовлечении двух малолетних в опасные для жизни действия», – рассказали в СУ СК России по Чукотскому АО.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать точные обстоятельства опасной поездки, которая едва не закончилась трагедией.

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