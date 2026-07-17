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НовостиОбщество17 июля 2026 23:29

Следователи завели уголовное дело на пустившую детей за руль женщину на Чукотке

Несовершеннолетние водители перевернули машину
Алина ВЕСНИНА
Следователи завели уголовное дело на пустившую детей за руль женщину на Чукотке

Следователи завели уголовное дело на пустившую детей за руль женщину на Чукотке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке местная жительница пустила за руль автомобиля малолетних детей. Поездка по селу Новое Чаплино закончилась опрокидыванием машины. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила покататься по окрестностям. Несмотря на то что ее сын и его друг в силу возраста не имели никаких навыков вождения и прав, она предложила ребятам по очереди вести автомобиль.

За рулем находился друг сына. Малолетний водитель сильно превысил безопасную скорость и потерял контроль над машиной, которая съехала с проезжей части и перевернулась. При аварии один из ребят получил травмы средней степени тяжести.

«Заведено уголовное дело в отношении жительницы села Новое Чаплино. Она подозревается в вовлечении двух малолетних в опасные для жизни действия», – рассказали в СУ СК России по Чукотскому АО.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать точные обстоятельства опасной поездки, которая едва не закончилась трагедией.

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