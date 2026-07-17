Прокуратура вскрыла аферу с добычей краба на 2,5 миллиарда рублей в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье открыто уголовное дело о мошенничестве при вылове краба на 2,5 миллиарда рублей. Крупная компания получала от государства квоты на добычу, но не выполняла взятые на себя обязательства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку работы одного из закрытых акционерных обществ (ЗАО). Предприятие получило специальные инвестиционные квоты на вылов биоресурсов. Взамен компания должна была построить четыре среднетоннажных краболовных судна длиной свыше 50 метров. Однако в установленные сроки работы так и не начались. Кроме того, организация скрыла от Росрыболовства тот факт, что находится под контролем иностранного инвестора.

«Незаконно получив право на добычу, ЗАО в период с 2021 по 2022 годы добыло 3,6 миллиона экземпляров краба, что повлекло причинение ущерба в размере 2,5 миллиарда рублей», – рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Прокурор направил материалы проверки следователям. На компанию завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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