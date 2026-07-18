Департамент природных ресурсов отсудил у фирмы 750 тысяч рублей в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде Приморского края расторгли договор на пользование ручьем с коммерческой компанией. Предприятие долгое время бесплатно брало воду для своих нужд и накопило долг в 750 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Договор между фирмой и департаментом природных ресурсов заключили в 2015 году. Компании разрешили брать воду из ручья Цинкового для нужд производства. Взамен организация должна была регулярно вносить плату, но делать этого не стала. В итоге у предприятия накопился долг в размере 750,22 тысячи рублей. Сам факт использования воды руководство фирмы даже не оспаривало.

«Установлен факт нарушения договорных обязательств по оплате на протяжении более двух платежных периодов подряд, что является основанием для расторжения», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Суд запретил компании пользоваться ручьем и обязал руководство выплатить все накопленные долги в полном объеме. Деньги поступят в региональное Агентство по гидротехническим сооружениям.

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