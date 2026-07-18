Дело о сокрытии 91 миллиона рублей налогов рассмотрит суд в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Находке руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за финансовое преступление. Мужчина умышленно утаил более 91 миллиона рублей, чтобы не погашать задолженность по налогам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, с марта по июль 2025 года директор фирмы достоверно знал о своих неоплаченных счетах перед бюджетом. Чтобы уберечь доходы от законных взысканий, он решил проводить все расчеты с контрагентами в обход банковских реквизитов предприятия. Такая схема позволила ему скрыть огромную сумму.

«Прокуратура также предъявила иск о взыскании в доход государства суммы сокрытых от принудительного взыскания денежных средств», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

На сегодняшний день обвинительное заключение утверждено. Все собранные материалы передали в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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