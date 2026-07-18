Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 июля на вулкане Шивелуч произошел мощный выброс пепла. Его высота достигла 12 километров над уровнем моря. Природное явление зафиксировали с помощью спутниковых данных. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Извержение началось ранним утром и продлилось около 15 минут – с 7:17 до 7:32 по местному времени. За этот короткий промежуток исполин выбросил в небо гигантское облако. Мощность оказалась настолько сильной, что шлейф достиг очень больших высот.

«По спутниковым данным на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 12 тысяч метров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Сейчас ученые продолжают непрерывно отслеживать траекторию движения образовавшегося шлейфа. Подобные выбросы на такую значительную высоту представляют серьезную угрозу для безопасности пролетающих самолетов.

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