Два человека утонули в Приморье за один день Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За один день на водоемах погибли два человека. Несчастные случаи произошли во время купания в Хорольском и Артемовском округах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В селе Хороль во время купания в искусственном водоеме утонул 38-летний мужчина. Очевидцы вытащили погибшего на берег, после чего передали его сотрудникам полиции. Вечером того же дня еще один человек погиб в акватории бухты Муравьиной.

«В районе базы отдыха утонул мужчина 1972 года рождения. Спасатель извлек утопающего из воды, доставил его на берег и передал медикам, однако спасти мужчину не удалось», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По факту гибели людей проводятся проверки. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося на открытых водоемах.

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