Памятник прапорщику Николаю Комарову открыли во Владивостоке Фото: губернатор Приморского края Олег Кожемяко/@kozhemiakoofficial

Во Владивостоке открыли памятник Николаю Комарову. Бронзовую фигуру установили на сопке Орлиное гнездо. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рядом со статуей также установили большой металлический Андреевский флаг. Все работы по созданию нового монумента оплатили меценаты. Автором стал скульптор Алексей Бокий. Именно он создавал памятник Элеоноре Прей на улице Светланской. Новая фигура Николая Комарова символично обращена лицом к современному городу и бухте Золотой Рог.

«Вместе с командой транспорта "Манджур" в 1860 году он возводил первые постройки военного поста, который стал столицей Дальнего Востока России», – рассказал в своем официальном канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Именно на эти тогда еще безлюдные берега высадился прапорщик более 160 лет назад. Теперь этот монумент станет данью уважения и памяти людям, которые положили начало истории Владивостока.

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