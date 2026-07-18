Вылет самолета из Владивостока в Москву отложили до глубокой ночи 19 июля

Вылет самолета из Владивостока в Москву отложили до глубокой ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Владивостока сегодня днем задержали рейс до Москвы. Вылет самолета перенесли более чем на четыре часа из-за позднего прибытия воздушного судна. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рейс должен был отправиться в столицу еще в 12:05, однако расчетное время вылета сдвинули на 3:40 19 июля. Авиакомпания заранее проинформировала людей об изменениях в расписании и организовала для ожидающих предоставление всех обязательных услуг. На данный момент жалоб от людей не поступало.

«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В случае если законные интересы будут нарушены, люди могут обратиться за помощью по телефонам: 8 (950) 290-70-33 или 8 (924) 201-57-60.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.