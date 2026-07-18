Медузы-крестовики начали появляться на пляжах Приморья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На пляжах в Приморье начали появляться медузы-крестовики. Чтобы внезапная встреча с опасным морским обитателем не испортила летний отдых, жителям напомнили четкие правила первой помощи при ожогах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Медузы жалят при прикосновении: яд из их щупалец оставляет сильный ожог на теле. Важно помнить, что ужалить могут даже выброшенные на берег особи или просто плавающие в воде фрагменты животного. Чаще всего у пострадавшего наблюдается покраснение и онемение в месте контакта. В редких случаях яд способен вызвать анафилаксию или сердечный приступ.

Если человека ужалила медуза, ему необходимо сразу выйти на берег и стереть с кожи остатки ядовитых щупалец. Промывать место ожога следует морской водой. После этого к поврежденному участку нужно приложить холод, а при необходимости – принять обезболивающее средство.

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