Водитель снегоболотохода насмерть сбил двух женщин на Сахалине Фото: СУ СК России по Сахалинской области

На Сахалине в Корсаковском районе водитель снегоболотохода насмерть сбил двух женщин. Трагедия произошла ночью на побережье залива Мордвинова. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ночь на 18 июля около села Охотское неизвестный ехал по берегу Охотского моря без регистрационных знаков. Он наехал на 42-летнюю и 58-летнюю женщин. От тяжелых травм обе скончались на месте еще до приезда бригады скорой помощи. После этого человек бросил снегоболотоход и скрылся в неизвестном направлении.

«Открыто уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Ведутся поиски скрывшегося водителя», – рассказали в СУ СК России по Сахалинской области.

Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции ищут сбежавшего человека. Правоохранители уже осмотрели участок побережья и назначили ряд судебных экспертиз, чтобы установить точную картину трагедии.

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