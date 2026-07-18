Кратковременные дожди ожидаются в Приморье 19 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 19 июля, в Приморье сохранится жаркая погода. Местами по краю пройдут кратковременные дожди, а утром в отдельных районах возможен туман. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов, на южном побережье будет немного теплее – до +20. Днем по краю воздух прогреется до +27...+32 градусов, а на побережье – до +20...+25. Ветер ожидается слабый или умеренный.

Во Владивостоке прогнозируют переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Ночью и утром местами возможен туман, юго-восточный ветер к вечеру усилится. Днем столбики термометров покажут +23...+25 градусов.

В Уссурийске осадков почти не ожидается, только к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до +26...+28 градусов. В Находке также обойдется без существенных осадков, днем будет +24...+26 градусов.

В Амурском заливе вода прогрелась до +23 градусов, у берегов Находки – до +20, а в заливе Посьета – до +25.

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