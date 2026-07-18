Полицейские нашли и вернули домой 466 пропавших детей в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года полицейские вместе с волонтерами вернули домой 466 детей и подростков, склонных к самовольным уходам. Во время рейдов с улиц также забрали 459 безнадзорных несовершеннолетних. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас на профилактическом учете стоят 135 подростков. Из них 112 человек уходили из семей, еще 23 – из государственных учреждений. По данным полиции, 96 детей за это время пришлось поместить в социально-реабилитационные центры, 13 – в больницы, а 333 передали родителям.

«57 законных представителей несовершеннолетних, изъятых с улиц за нахождение в ночное время без сопровождения взрослых, привлечены к административной ответственности», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В полиции напоминают, что родителям важно чаще говорить с детьми о правилах поведения в общественных местах, знать круг их общения и номера телефонов друзей, учителей и руководителей секций. О случаях домашнего насилия, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и вовлечения подростков в противоправные действия жителей края просят сообщать в правоохранительные органы или на телефоны доверия.

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