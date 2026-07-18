Во Владивостоке в 25-этажном доме лифты не работают почти месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке есть проблема, которая затронула жителей 25-этажного дома – там с конца июня перестали работать все лифты. Для жителей верхних этажей, особенно пожилых людей, инвалидов и мам с колясками, это обернулось настоящей катастрофой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Подъем на 25-й этаж пешком – это большое неудобство. По словам жильцов, проблема возникла после смены управляющей компании, но официальных объяснений они так и не получили.

Ситуация привлекла внимание не только местных властей, но и федеральных. Следственные органы СК России по Приморскому краю начали доследственную проверку по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Эдуарду Трубчику доложить о ходе проверки и всех обстоятельствах.

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