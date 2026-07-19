В Уссурийске полиция за два дня нашла угонщика иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске раскрыт угон автомобиля. В дежурную часть обратился местный житель, который оставил свою Toyota Corolla на улице Нагорная около частного дома и не обнаружил ее на месте. Ущерб оценили в 140 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Полицейские выяснили, что машина не была оборудована противоугонными устройствами, замки дверей не блокировались, а двигатель запускался кнопкой без иммобилайзера – то есть фактически любой мог ею воспользоваться.

Через два дня разыскиваемый автомобиль нашли в центральном районе Уссурийска на улице Ермакова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 37-летнего местного жителя, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отделе полиции он признался, что, проходя мимо припаркованной машины, просто решил воспользоваться ею, чтобы доехать до дома. Позже он бросил автомобиль на другой улице. По факту угона завели уголовное дело, подозреваемый задержан. Машина возвращена владельцу.

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