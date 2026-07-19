У побережья Камчатки 19 июля произошли два землетрясения Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

У восточного побережья Камчатки 19 июля произошли два землетрясения. Первый толчок магнитудой 5.5 был зафиксирован в 12:39 по местному времени в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 67,7 километра. Через 11 минут зарегистрировано второе землетрясение магнитудой 4.5 в 238 километрах от краевой столицы, глубиной 65 километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Толчки были зафиксированы сейсмостанциями, но в населенных пунктах они не ощущались. Угроза цунами не объявлялась, объекты инфраструктуры работают штатно. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности.

Камчатка находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где частые землетрясения – это норма. Тем не менее жителям и гостям региона рекомендуется сохранять бдительность и знать правила поведения при подземных толчках. В случае новых сейсмособытий рекомендуется следить за сообщениями МЧС.

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