В Приморье нашли мужчину, который заблудился на горе Скалистая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в 18:10 в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступил тревожный сигнал: на горе Скалистая в Партизанском округе потерялся 36-летний мужчина 1996 года рождения. На вызов незамедлительно выдвинулась группа спасателей, которые начали поиски в условиях сложного рельефа – скалистая местность, густая растительность, пересеченный ландшафт и естественные препятствия. К тому же поиски велись при плохой ночной видимости. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Спасатели обследовали около шести километров опасной территории, и в итоге нашли заблудившегося. Мужчину вывели к безопасному месту – к счастью, медицинская помощь ему не потребовалась, он отделался испугом.

МЧС России в очередной раз напоминает о важности предварительной подготовки перед походами в горы и лес. Обязательно регистрируйте свой маршрут в поисково-спасательных службах. Учитывайте погодные условия и реальную сложность маршрута. Берите с собой средства связи, аптечку, запас воды и еды, а также теплую одежду.

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