На Камчатке пожарные за час потушили кухню в многоэтажке Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В камчатском городе Елизово на улице Дальневосточной загорелась кухня в двушке на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Сигнал о ЧП поступил диспетчерам днем, и уже через восемь минут на место прибыли боевые расчеты седьмой пожарно-спасательной части МЧС России. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Огнеборцы действовали быстро: спустя 17 минут с момента их приезда пламя удалось локализовать, а еще через полчаса - полностью потушить.

К счастью, люди в пожаре не пострадали. Однако последствия все же есть: кухня выгорела полностью - уничтожена отделка стен и потолка, мебель и бытовая техника. Вся квартира покрылась густой копотью, а сажа осела даже на стеклах окон у двух соседних квартир. Причина возгорания пока устанавливается.

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