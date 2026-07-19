БДК «Ослябя» вернулся во Владивосток с курсантами после похода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивосток торжественно вернулся большой десантный корабль «Ослябя» Тихоокеанского флота, который почти три недели провел в море вместе с курсантами ТОВВМУ имени Макарова. Судно ошвартовалось у родного причала, завершив длительный штурманский поход. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За 20 ходовых дней экипаж и курсанты преодолели свыше 3,5 тысяч морских миль. На борту «Осляби» находились около 70 курсантов второго и четвертого курсов, а также преподаватели училища.

Для ребят эта практика стала главным событием лета. Они несли вахты дублерами вахтенных офицеров, учились управлять огромным кораблем в разных погодных условиях и отрабатывали штурманские расчеты в открытом океане.

На переходе по маршруту преподаватели ТОВВМУ и офицеры штурманской боевой части корабля проводили с курсантами учебные занятия.

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