Воду в ЗАТО Фокино в Приморье обещают вернуть через несколько дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ЗАТО Фокино ситуация с водоснабжением остается напряженной, но власти держат ее на личном контроле. Специалисты КГУП «Примтеплоэнерго» уже несколько дней бьются над тем, чтобы вернуть в краны жителей нормальный напор и чистую воду. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Пока что режим подачи нарушен, но предприятие отчиталось о ежедневных лабораторных проверках качества, промывке сетей и других аварийных работах на объектах водоснабжения.

Главный обнадеживающий срок назвал генеральный директор «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич: по его словам, штатное водоснабжение планируют восстановить в течение трех-четырех дней. Чтобы люди не остались без живительной влаги, предприятие организовало подвоз - сейчас задействовано семь машин, причем три из них подключили дополнительно.

Воду развозят по утвержденным графикам. Все жители, которых затронуло отключение, получат перерасчет платы за холодную воду за весь период ограничений.

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