На Камчатке за несколько месяцев поднимут четыре затонувших суда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Дальнем Востоке стартовал новый сезон масштабной «Генеральной уборки» - федерального проекта, который уже четвертый год очищает морские порты. С учетом непростого местного климата основные работы всегда проводят в теплые месяцы - с июня по октябрь, и 2026-й не стал исключением. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В этом году водолазы и судоподъемные команды поднимут со дна 17 затонувших объектов в шести регионах Дальневосточного федерального округа. Больше всего судов поднимут со дна на Чукотке - там утилизируют 5 кораблей. На Камчатке поднимут 4 корабля, на Сахалине - 3, по два - в Приморском крае и Магаданской области, и одно судно ждет подъем в Якутии.

Заказы выполняют по государственным контрактам, часть работ идет по предпринимательской инициативе, а главным координатором выступает Росморречфлот вместе с региональными властями. Каждому подъему предшествует кропотливое обследование дна, чтобы точно знать, где лежит объект и в каком он состоянии.

Всего до 2030 года планируют поднять и утилизировать 103 затонувших судна на всем Дальнем Востоке. Напомним, с 2022-го по 2025-й проект уже очистил дно от 227 объектов, а теперь «Генеральная уборка» вошла в новый нацпроект «Экологическое благополучие».

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