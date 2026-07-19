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НовостиОбщество19 июля 2026 6:02

На Камчатке за несколько месяцев поднимут четыре затонувших суда

«Генеральная уборка» очистит акватории до октября
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке за несколько месяцев поднимут четыре затонувших суда

На Камчатке за несколько месяцев поднимут четыре затонувших суда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Дальнем Востоке стартовал новый сезон масштабной «Генеральной уборки» - федерального проекта, который уже четвертый год очищает морские порты. С учетом непростого местного климата основные работы всегда проводят в теплые месяцы - с июня по октябрь, и 2026-й не стал исключением. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В этом году водолазы и судоподъемные команды поднимут со дна 17 затонувших объектов в шести регионах Дальневосточного федерального округа. Больше всего судов поднимут со дна на Чукотке - там утилизируют 5 кораблей. На Камчатке поднимут 4 корабля, на Сахалине - 3, по два - в Приморском крае и Магаданской области, и одно судно ждет подъем в Якутии.

Заказы выполняют по государственным контрактам, часть работ идет по предпринимательской инициативе, а главным координатором выступает Росморречфлот вместе с региональными властями. Каждому подъему предшествует кропотливое обследование дна, чтобы точно знать, где лежит объект и в каком он состоянии.

Всего до 2030 года планируют поднять и утилизировать 103 затонувших судна на всем Дальнем Востоке. Напомним, с 2022-го по 2025-й проект уже очистил дно от 227 объектов, а теперь «Генеральная уборка» вошла в новый нацпроект «Экологическое благополучие».

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