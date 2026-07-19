Парконы во Владивостоке за месяц зафиксировали более 4 тысяч нарушений Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке подвели итоги июньского рейда автоматических парконов, которые принадлежат муниципальному предприятию «Содержание городских территорий». За месяц они насчитали 4086 нарушений. Это почти по 140 протоколов в день. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Львиная доля штрафов - 1819 случаев - пришлась на неправильную остановку и стоянку: водители бросали авто во втором ряду, под запрещающими знаками и прямо на пешеходных переходах. Еще 2196 нарушений зафиксировали на объездной трассе Седанка–Патрокл - там парконы ловили лихачей, превышающих скорость. Остальные протоколы выписали за езду без ближнего света и непристегнутые ремни безопасности.

Самыми «урожайными» улицами стали Адмирала Фокина (243 нарушения), Прапорщика Комарова (185), Нижнепортовая (169) и Партизанский проспект (115).

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