В Приморье 20 июля обещают жару до +32 градусов и дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, погоду в Приморье будет формировать высотная ложбина, поэтому местами пройдут кратковременные дожди, а утром в отдельных районах опустится туман. Ветер слабый, но к середине дня станет южным и умеренным. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ночью столбики термометров покажут +16…+21 градус, а днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, хотя на побережье будет прохладнее - около +21…+26 градусов.

Во Владивостоке синоптики обещают переменную облачность, утром возможен небольшой дождь и туман. Ветер юго-восточный и южный, умеренный, температура ночью +18…+20 градусов, днем - комфортные +24…+26 градусов.

В Уссурийске чуть жарче: ночью +19…+21 градусов, днем до +27…+29 градусов, утром пройдет дождь. А вот Находка порадует почти сухой погодой - осадков не прогнозируют, ветер слабый или умеренный, ночью +19…+21 градуса, днем +25…+27 градусов.

Вода в Амурском заливе уже прогрелась до +24 градусов, в заливе Посьета и вовсе +26 градусов, а в Находке пока +20 градусов.

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