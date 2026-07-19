Жителей Владивостока просят не трогать змей из-за жары

Во Владивостоке из-за жары горожан просят не трогать змей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом настоящего летнего тепла во Владивостоке все чаще замечают нежданных гостей - змей. Они выползают погреться на асфальт, в парки и даже во дворы жилых домов. Спасатели успокаивают: массового нашествия нет, это скорее единичные случаи, и чаще всего горожане встречают обыкновенных ужей, которые для человека абсолютно безопасны и не ядовиты. Но паника среди жителей все равно возникает, поэтому специалисты выпустили четкую памятку, как вести себя при такой встрече. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первое и главное правило: змея никогда не нападает первой. Она тоже боится человека и при любой возможности просто уползет в траву. Но это не значит, что можно терять бдительность - лучше застыть и дать ей уйти.

Второе: категорически запрещено приближаться, делать резкие движения, пугать или тем более пытаться поймать пресмыкающееся. Даже безобидный уж, защищаясь, может укусить.

Если змея замечена во дворе или внутри помещения, нужно срочно вызвать специалистов по номеру 112 или по телефону ВГПСС 237-09-40.

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