В Кавалеровском округе Приморья сняли с катера троих рыбаков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кавалеровском округе Приморья спасатели МЧС провели операцию по эвакуации троих рыбаков, чей катер внезапно потерял ход прямо в море. Сигнал тревоги поступил в центр управления в кризисных ситуациях 19 июля ровно в полдень. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Мужчины сообщили, что находятся в районе бухты Зеркальная и не могут самостоятельно добраться до берега из-за отказавшего двигателя. На вызов тут же выдвинулось спасательное судно, и уже через некоторое время сотрудники чрезвычайного ведомства были на месте.

Подойдя к терпящему бедствие катеру, спасатели в первую очередь пересадили всех троих пассажиров к себе на борт - состояние рыбаков оценили как удовлетворительное, никто не пострадал. После этого неисправное маломерное судно взяли на буксир и аккуратно потянули к причалу.

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