В заливе Славянка в Приморье разлилось мазутное пятно Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В разгар пляжного сезона в популярном заливе Славянка в Приморье произошла экологический инцидент: 18 июля у причала морского перегрузочного терминала на иностранном судне случился выброс льяльных вод прямо в акваторию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате по воде растеклось мазутное пятно, которое, по словам очевидцев, уже добралось и до части берега.

На место ЧП оперативно выехали специалисты, которые начали ликвидацию разлива нефтепродуктов. Транспортная прокуратура уже взяла дело под свой особый контроль до завершения работ.

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