На Камчатке поймали женщину с 13 судимостями за кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке полицейские закрыли серию краж из магазинов. Сотрудники уголовного розыска Петропавловска-Камчатского и Елизовского района вышли на след 30-летней жительницы краевого центра. Как выяснилось, у нее за плечами уже 13 судимостей по статье «Кража», и она давно не имеет постоянного места жительства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Женщина заходила в торговые центры, выбирала момент, когда продавцы отвлекались, и снимала с витрин парфюмерию, косметику, одежду и даже бытовую технику. Всего за два летних месяца она успела провернуть 11 эпизодов, а общий ущерб перевалил за четверть миллиона рублей. Часть похищенного полицейские уже изъяли, а по остальным позициям задержанная пообещала возместить стоимость.

В качестве меры пресечения женщине избрали подписку о невыезде, а по ряду эпизодов отправили в специальный приемник. По всем выявленным фактам завели уголовные дела.

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