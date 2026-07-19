В Приморье 11 гектаров земли заросли сорняками и мусором Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае почти 11 гектаров сельхозземель превратились в заросли. Это выяснили инспекторы Россельхознадзора во время проверки участка в селе Романовка Шкотовского округа. Обследование провели с помощью мобильного приложения «Инспектор», которое фиксирует геолокацию и время. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На всей площади участка не видно следов обработки почвы. Вместо посевов там разрослись сорняки, кустарники и даже деревья. Также инспекторы наткнулись на кучу бытового и строительного мусора – она заняла больше 0,1 гектара. При этом противопожарные меры на территории никто не соблюдает.

«Владельцем земельного участка не выполняются обязательные мероприятия по защите земель от зарастания и загрязнения отходами», – отметили в управлении Россельхознадзора.

За такие нарушения акционерному обществу вынесли предостережение. С начала года в Приморье больше половины подобных выездных проверок провели как раз через приложение «Инспектор»: 184 из 339 случаев. Программа автоматически запоминает дату, время и точные координаты, где нашли заросший или замусоренный участок.

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