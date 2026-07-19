Инфаркт диагностировали жителю Приморья портативным кардиографом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье, в селе Воздвиженка, мужчина почувствовал резкую боль за грудиной, когда сидел за рулем. Он успел остановиться возле аптечного пункта, но прохожие заметили, что ему становится все хуже, и сразу побежали за помощью в местную амбулаторию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

На вызов прибыла участковый терапевт Алеся Маятникова. Она не стала ждать скорую – прямо на месте достала портативный кардиограф и провела обследование. Аппарат показал плохое состояние: инфаркт миокарда, когда сосуд закупорен и часть сердца остается без крови. Каждая минута теряла счет.

Пациенту оказали всю необходимую экстренную помощь до приезда бригады скорой. Врачу помогали медсестра Александра Шывырталова и администратор Наталья Овсянкина.

Когда скорая прибыла, пациента быстро доставили в Уссурийскую горбольницу. Там хирурги уже ждали: сделали экстренную операцию и восстановили кровоток в пораженной артерии.

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