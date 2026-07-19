При ночном пожаре в Уссурийске погиб 66-летний мужчина Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске минувшей ночью загорелся двухэтажный многоквартирный дом на улице Агеева. Сигнал на пульт дежурного поступил глубокой ночью, и уже через четыре минуты первые расчеты МЧС были на месте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Когда спасатели подъехали, из окна квартиры на втором этаже уже вырывалось открытое пламя. Огонь быстро набирал силу, и существовала реальная угроза, что он перекинется на кровлю всего здания. Пожарные сразу приступили к тушению, но внутри они нашли тело 66-летнего мужчины – спасти его не удалось.

«Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина, личность которой устанавливается», – сообщили в МЧС Приморского края.

Огонь успел повредить квартиру на площади около 30 квадратных метров. Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку: выясняют, что стало причиной возгорания.

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