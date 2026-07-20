Во Владивостоке 20 июля отключат воду на десятках улиц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке во вторник, 20 июля, сразу несколько городских кварталов останутся без холодной воды. Причина – срочные аварийно-ремонтные работы на коммунальных сетях. Ограничение введут с раннего утра и до семи часов вечера. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Под отключение попали десятки домов на ключевых магистралях. В списке – Океанский проспект с номерами 52, 66, 68, 87, а также большая группа домов от 117-го до 165-го. Также воды не будет на Северо-Суйфунской улице (24, 26), на Амурской (от 5 до 19а и с 8 по 22, плюс 82-96), на Мельниковской (101, 103, 119), на Острякова (13, 26, 28), а также на Анисимова, 17, и на Хабаровской, 23, 27, 31 и 31а.

Телефон диспетчерской для справок: 8 (4232) 00-57-77. Жителям перечисленных адресов советуют сделать запас воды на весь день.

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