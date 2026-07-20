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НовостиОбщество20 июля 2026 0:02

Во Владивостоке 20 июля отключат воду на десятках улиц

Аварийные работы на сетях оставят без холодной воды целые кварталы
Алина БОНДАРЕНКО
Во Владивостоке 20 июля отключат воду на десятках улиц

Во Владивостоке 20 июля отключат воду на десятках улиц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке во вторник, 20 июля, сразу несколько городских кварталов останутся без холодной воды. Причина – срочные аварийно-ремонтные работы на коммунальных сетях. Ограничение введут с раннего утра и до семи часов вечера. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Под отключение попали десятки домов на ключевых магистралях. В списке – Океанский проспект с номерами 52, 66, 68, 87, а также большая группа домов от 117-го до 165-го. Также воды не будет на Северо-Суйфунской улице (24, 26), на Амурской (от 5 до 19а и с 8 по 22, плюс 82-96), на Мельниковской (101, 103, 119), на Острякова (13, 26, 28), а также на Анисимова, 17, и на Хабаровской, 23, 27, 31 и 31а.

Телефон диспетчерской для справок: 8 (4232) 00-57-77. Жителям перечисленных адресов советуют сделать запас воды на весь день.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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