Во Владивостоке на месяц изменят маршруты автобусов №46 и №66 Фото: управление общественного транспорта Владивостока

Во Владивостоке с 27 июля почти на месяц меняется схема движения двух автобусных маршрутов. Причина – реконструкция тепловых сетей на улице Невельского, из-за которой проезд для транспорта будет частично перекрыт. Ограничения вступят в силу в 8 утра 27 июля и продлятся до 23:00 27 августа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Автобус №66, который ходит от 64-го микрорайона до Площади Борцов Революции, пустят в объезд по другой дороге. Его новый путь: улица Ладыгина - улица Адмирала Кузнецова - улица Спиридонова, а дальше он поедет по своей обычной схеме.

Маршрут №46, следующий от Шепеткова до 63-го микрорайона, тоже изменит направление. Теперь он будет ехать так: Спиридонова - Адмирала Кузнецова - Невельского – до места, где дорогу перекрывают, а затем развернется и поедет обратно.

«Просим жителей и гостей Владивостока учитывать изменения при планировании поездок», – предупредили в управлении общественного транспорта Владивостока.

Водителям и пассажирам советуют заранее смотреть новые схемы и выходить из дома с запасом времени. Как только ремонт закончат, движение вернут на прежний маршрут.

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