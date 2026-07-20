На Камчатке оператора связи осудят за хищение 130 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела против 45-летней жительницы города Елизово. Она работала оператором связи первого класса в отделении почты и была материально ответственным лицом. Теперь ее обвиняют сразу по двум статьям: присвоение чужого имущества с использованием служебного положения и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с августа по декабрь 2025 года женщина систематически брала из операционной кассы наличные, которые предназначались для выплаты пенсий и пособий. Всего она таким образом присвоила больше 130 тысяч рублей. Деньги она тратила на свои нужды.

«С целью сокрытия следов хищения она умышленно внесла в автоматизированную систему заведомо ложные сведения о произведенных выплатах», – сообщили в СК Камчатского края.

Оператор имела доступ к единой системе отделений почтовой связи и редактировала данные, чтобы скрыть пропажу. Однако преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Камчатскому краю – они передали материалы оперативно-розыскной деятельности следователям. В ходе расследования допросили свидетелей, изъяли и изучили финансовые документы. Сейчас уголовное дело направили на утверждение обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.

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