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НовостиПроисшествия20 июля 2026 0:55

На Камчатке оператора связи осудят за хищение 130 тысяч рублей

Жительница Елизова присваивала пенсионные деньги
Алина БОНДАРЕНКО
На Камчатке оператора связи осудят за хищение 130 тысяч рублей

На Камчатке оператора связи осудят за хищение 130 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке завершено расследование уголовного дела против 45-летней жительницы города Елизово. Она работала оператором связи первого класса в отделении почты и была материально ответственным лицом. Теперь ее обвиняют сразу по двум статьям: присвоение чужого имущества с использованием служебного положения и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, с августа по декабрь 2025 года женщина систематически брала из операционной кассы наличные, которые предназначались для выплаты пенсий и пособий. Всего она таким образом присвоила больше 130 тысяч рублей. Деньги она тратила на свои нужды.

«С целью сокрытия следов хищения она умышленно внесла в автоматизированную систему заведомо ложные сведения о произведенных выплатах», – сообщили в СК Камчатского края.

Оператор имела доступ к единой системе отделений почтовой связи и редактировала данные, чтобы скрыть пропажу. Однако преступление вскрыли сотрудники УФСБ по Камчатскому краю – они передали материалы оперативно-розыскной деятельности следователям. В ходе расследования допросили свидетелей, изъяли и изучили финансовые документы. Сейчас уголовное дело направили на утверждение обвинительного заключения, после чего его передадут в суд.

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