Друг лежал на земле уже мертвый: мужчина нашел бездыханное тело товарища рядом с отбойником после поездки по Анадырю

В Анадыре в ДТП рядом с заправкой погиб пассажир иномарки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анадыре сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло недалеко от заправки на улице Рультытегина. Сигнал в дежурную часть поступил от диспетчера скорой помощи. На место сразу выехали инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

За рулем автомобиля «Тойота» находился 53-летний мужчина. На заднем сиденье за водительским креслом сидел его 39-летний товарищ. По предварительной информации, на дороге была неровность – машину занесло. Водитель попытался выйти из заноса, но не справился с управлением, и автомобиль врезался в дорожное ограждение.

«После остановки водитель обнаружил товарища на земле рядом с отбойником. От полученных травм мужчина скончался на месте», – сообщили в полиции Чукотки.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. На него уже составили протоколы по статьям «Нарушение правил применения ремней» и «Повреждение дорожных сооружений». Сейчас следователи проводят проверку по статье 264 УК РФ – устанавливают все детали происшествия, чтобы принять процессуальное решение.

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