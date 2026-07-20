На острове Попова в Приморье в ДТП погиб 17-летний подросток Фото: прокуратура Приморья

На острове Попова утром 18 июля случилась трагедия – водитель на Suzuki Escudo не справился с управлением, и машина перевернулась. За рулем был мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии погиб 17-летний пассажир, который находился в салоне. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

ДТП произошло на улице Набережной. По предварительным данным, водитель потерял контроль над машиной, после чего автомобиль опрокинулся. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Речь идет о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Кроме того, прокуратура отдельно проверит, как идет работа над профилактикой детского травматизма на дорогах.

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