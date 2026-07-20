В Находке проверят сброс неочищенных стоков в озеро Соленое Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по поводу загрязнения озера Соленое в Находке. Поводом стали жалобы местных жителей, которые обнаружили сброс неочищенных стоков в водоем. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Природоохранный прокурор сейчас оценивает действия хозяйствующих субъектов, которые могли допустить нарушение, а также решения органов государственного контроля и надзора.

«При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – заявили в прокуратуре.

Если факты загрязнения подтвердятся, нарушителям грозит ответственность. Ход проверки и ее результаты находятся на контроле надзорного ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.