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НовостиОбщество20 июля 2026 1:56

В Находке проверят сброс неочищенных стоков в озеро Соленое

Прокуратура взялась за ситуацию после жалоб местных жителей
Алина БОНДАРЕНКО
В Находке проверят сброс неочищенных стоков в озеро Соленое

В Находке проверят сброс неочищенных стоков в озеро Соленое

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по поводу загрязнения озера Соленое в Находке. Поводом стали жалобы местных жителей, которые обнаружили сброс неочищенных стоков в водоем. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Природоохранный прокурор сейчас оценивает действия хозяйствующих субъектов, которые могли допустить нарушение, а также решения органов государственного контроля и надзора.

«При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – заявили в прокуратуре.

Если факты загрязнения подтвердятся, нарушителям грозит ответственность. Ход проверки и ее результаты находятся на контроле надзорного ведомства.

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