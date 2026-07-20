Десятки ран от ножа на теле родных: ссора закончилась кровавой расправой с матерью и сестрой во Владивостоке

Житель Владивостока получил 16 лет колонии за убийство матери и сестры Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке вынесли приговор 50-летнему местному жител., который жестоко расправился со своей матерью и сестрой. Трагедия случилась в феврале этого года в квартире на улице Енисейской. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта схватился за нож. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Как установил суд, он нанес своей 80-летней матери не менее 21 удара ножом, а ее 58-летней дочери – не менее 48. Ранения были множественными и несовместимыми с жизнью – женщины скончались на месте от полученных травм. Следствие и прокуратура квалифицировали его действия как убийство двух лиц.

«Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в прокуратуре Приморского края.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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