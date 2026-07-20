В Кемерове госпитализировали 24 человека с острыми отравлениями Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове за неделю – с 13 по 19 июля – экстренно увезли в больницы 24 человека с отравлениями. Среди них семеро детей и подростков. Причины разные, но большинство случаев связаны с наркотиками и лекарствами, сообщил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов. Об этом сообщает «Сiбдепо».

На первом месте среди причин – отравления наркотическими веществами, на втором – передозировка медикаментами. Также пострадавшие поступали после контакта с бытовой химией. Кроме того, два человека попали в больницу после укусов гадюк, а еще один пациент получил ожоги от борщевика Сосновского – растения, которое оставляет серьезные повреждения кожи на солнце.

Один взрослый пациент умер от отравления ядом прижигающего действия. Большую часть пострадавших уже выписали с выздоровлением, остальные продолжают лечение в стационаре.

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