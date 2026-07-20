На Камчатке мужчина фиктивно прописал в квартире 30 человек Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском полицейские раскрыли схему фиктивной регистрации – 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, прописал в своем жилье на Петропавловском шоссе 30 граждан России. При этом у мужчины не было ни намерения, ни возможности предоставить им место для реального проживания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Схема действовала с марта 2024 по июль 2026 года. За фиктивную регистрацию злоумышленник ежемесячно получал денежное вознаграждение. Полицейские выяснили, что квартира фактически не использовалась по назначению, а люди числились там только на бумаге.

Дознаватель завел уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация». Мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.