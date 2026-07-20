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НовостиПроисшествия20 июля 2026 4:06

В Кировском округе Приморья ищут 11-летнего мальчика, утонувшего в реке

Ребенка унесло течением во время купания в протоке Драгучина
Алина БОНДАРЕНКО
В Кировском округе Приморья ищут 11-летнего мальчика, утонувшего в реке

В Кировском округе Приморья ищут 11-летнего мальчика, утонувшего в реке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском округе Приморского края спасатели МЧС России второй день ищут 11-летнего мальчика, которого унесло течением во время купания. Трагедия случилась вечером в протоке Драгучина – это приток реки Уссури в районе поселка Горные Ключи. Ребенок находился на воде вместе с дедушкой, но сильное течение утянуло его. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сразу после сигнала спасатели начали поиски, но вчера они не принесли результата. Сейчас сотрудники МЧС продолжают обследовать акваторию и береговую линию реки.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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