В Кировском округе Приморья ищут 11-летнего мальчика, утонувшего в реке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском округе Приморского края спасатели МЧС России второй день ищут 11-летнего мальчика, которого унесло течением во время купания. Трагедия случилась вечером в протоке Драгучина – это приток реки Уссури в районе поселка Горные Ключи. Ребенок находился на воде вместе с дедушкой, но сильное течение утянуло его. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сразу после сигнала спасатели начали поиски, но вчера они не принесли результата. Сейчас сотрудники МЧС продолжают обследовать акваторию и береговую линию реки.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.