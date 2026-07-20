На Камчатке водитель получил тяжелые травмы после опрокидывания машины в кювет Фото: ГАИ Камчатского края

На Камчатке за минувшие выходные в ДТП пострадал один человек. Авария случилась 18 июля в 10:45 на 25-м километре дороги между селами Эссо и Крапивная в Быстринском районе. Водитель 50 лет на автомобиле «Ниссан Хоми Эльгранд» не выбрал безопасную скорость, съехал в правый кювет, и машина перевернулась. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В результате опрокидывания мужчина получил тяжелые травмы – его сразу госпитализировали в больницу. По данным инспекторов, в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя составлены административные материалы.

Мужчину накажут за нарушение правил применения ремней безопасности и за отсутствие полиса ОСАГО. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.