Суд взыскал с муниципалитета 105 миллионов в пользу подрядчика на Камчатке

По решению суда компании-подрядчику выплатили положенную сумму Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск подрядчика к муниципальному учреждению о взыскании задолженности за нанесение дорожной разметки. Общая сумма взыскания составила 105,6 млн рублей, включая основной долг и судебные расходы. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Приморского края.

Спор возник по контракту, заключенному весной 2025 года на выполнение работ на 114 улицах краевой столицы общей протяженностью свыше 220 км. Стоимость работ по договору составляла 120,6 млн рублей, срок выполнения – до конца октября 2025 года.

В ходе исполнения подрядчик столкнулся с дефектами дорожного покрытия – колейностью, выбоинами и загрязнениями, которые мешали качественному нанесению разметки. Работы были завершены в срок, а выборочные замеры подтвердили их соответствие ГОСТ. Однако заказчик отказался подписывать акты, ссылаясь на снежный покров и противогололедные материалы, которые, по его мнению, не позволяли оценить объем работ. В итоге была оплачена лишь часть суммы – 8,6 млн рублей, остаток рекомендовали взыскивать через суд.

Суд полностью встал на сторону исполнителя, обязав муниципальное учреждение выплатить 104,6 млн рублей основного долга и почти 1 млн рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Этот случай вновь поднимает вопрос о необходимости чёткого контроля качества дорожных работ и своевременного выполнения обязательств со стороны заказчиков.

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